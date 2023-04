Sono sei gli indagati per la morte di Ignazio Sessini, l’operaio di 56 anni della Villaservice di Villacidro che il 5 luglio del 2021 era stato trovato senza vita nell’impianto.

La Procura della Repubblica di Cagliari contesta l’omicidio colposo aggravato a dirigenti e responsabili della società che gestisce lo stabilimento per lo smaltimento dei rifiuti.

Sotto accusa, con l’indagine appena chiusa, ci sono Antonella Concas, Davide Sardu, Alessandro Lai, Massimo cortese, Efisio Deiana e Cristiano Cabriolu: per gli inquirenti il decesso di Sessini non sarebbe stato conseguenza di una tragica fatalità non evitabile.

Secondo la ricostruzione della Procura l’operaio era al lavoro senza i dispositivi si sicurezza. E per questo trovò la morte nel tritarifiuti.

