Un incidente stradale si è verificato ieri a Villacidro.

Coinvolti un imprenditore cinese di 44 anni residente a Oristano alla guida di una Renault Scenic e una 61enne impiegata di Villacidro alla guida di una Renault Twingo.

Le cause ancora non sono state accertate, dopo lo schianto la donna è stata trasportata in ambulanza all’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale. Non è in pericolo di vita.

Sul posto oltre agli operatori del 118 anche i carabinieri di Villacidro per i rilievi del caso. I documenti di guida e di circolazione di entrambi sono risultati regolari.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata