Tragedia a Guspini, dove un motociclista è morto in un incidente stradale. È accaduto nel pomeriggio di ieri.

La vittima è un turista lombardo in vacanza nell’Isola. Con lui a bordo del mezzo anche una donna, portata all’ospedale di San Gavino: le sue condizioni non sarebbero gravi.

L'incidente è avvenuto in pieno centro. Secondo le prime ricostruzioni una fiat Panda guidata da una donna, mentre percorreva via Carbonia, svoltando a sinistra per immettersi in via Eleonora avrebbe urtato la moto con a bordo i due turisti. L'impatto è stato violento e la corsa della moto è finita contro il muro di un'abitazione in ladiri di via Carbonia.

Per l’uomo è scattato il trasporto con l’elisoccorso al Brotzu di Cagliari, ma all’arrivo in ospedale il suo cuore ha smesso di battere.

I rilievi, a cura dei vigili urbani di Guspini, sono andati avanti sino alla tarda serata.

