Appuntamento oggi anche a Sanluri, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, per riflettere, sensibilizzare e lanciare un messaggio collettivo contro ogni forma di violenza di genere.

La serata, dalle 19, inizierà con l’inaugurazione della panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, donata da Manufatti Vinci. Alberto Urpi, Sindaco di Sanluri, terrà un breve discorso inaugurale. I partecipanti saranno accolti con la consegna di una rosa e di un foglio A3 con il logo del centro Antiviolenza, utilizzato in un flash mob che coinvolgerà il pubblico.

Carla Anedda interpreterà poi il brano “Mariposa”, accompagnata da ballerine. Le Kanusie, band rock tutta al femminile, accompagnerà la serata energici intermezzi musicali. Altri interventi e riflessioni sono a cura di Alessandra Addari, giornalista televisiva, Pamela Tonin, Assessore ai Servizi Sociali e Politiche Giovanili, Elisabetta Saruis, Responsabile del Servizio Sociale Comunale, Benedetta Santilli, Responsabile Area PLUS Sanluri – Unione dei Comuni Marmilla, che presenterà dati e attività legati alla lotta contro la violenza di genere.

E poi Maggiora Nadia Gioviale, comandante dei Carabinieri, che parlerà delle attività svolte per contrastare la violenza sulle donne, con particolare attenzione alla “stanza rossa” e ai dati relativi alle denunce. Previste anche testimoniazne di Francesca Urpi, che leggerà un testo scritto appositamente per la serata portando un momento di riflessione personale e collettiva. E poi un ricordo speciale dedicato a Roberta Zedda, a cura del fratello Antonello.

Chiusura della serata affidata a Don Mariano, parroco della Parrocchia Nostra Signora delle Grazie, e l’esibizione finale delle Kanusie e un buffet per tutti i partecipanti.

