Sono da accertare le cause dell’incendio che oggi a Sanluri ha coinvolto un semirimorchio carico di rotoballe di fieno. Il mezzo era in sosta in via Zurru.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento locale che hanno estinto il rogo e messo in sicurezza l’area.

Nessuna persona è rimasta ferita.

Avviati i rilievi.

(Unioneonline/s.s.)

