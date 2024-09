Il Maggiore Aldo Meluccio lascia la Compagnia di Sanluri e la Sardegna dopo cinque anni, a seguito di un nuovo incarico in Emilia Romagna alla Compagnia di Bologna Sud-San Lazzaro di Savena. Nel suo quinquennio nell'Isola ha coordinato quattordici Stazioni, il Nucleo Operativo Radiomobile con la centrale operativa 112 e il nucleo comando.

Si è avvalso del supporto dei comandanti delle varie articolazioni e di un totale di 120 carabinieri, proponendo prevenzione e assiduo contrasto alla criminalità sui 26 comuni giurisdizione della Compagnia di Sanluri, che si estende tra il Campidano, la Marmilla e parte della Trexenta.

Meluccio ha dato anche un deciso impulso ai miglioramenti delle infrastrutture, dalla nuova sede della Compagna di Sanluri al rifacimento della stazione di Lunamatrona, oltre alla copertura con videosorveglianza dei 14 presidi del territorio. Sotto il suo comando sono stati svolti migliaia di servizi preventivi nei paesi, nelle campagne, sulle arterie SS131, SS196 e SS197, con interventi e soccorso in più di 200 incidenti stradali gravi. Ha poi vigilato eventi religiosi e blocchi stradali.

A livello operativo, Meluccio ha diretto numerose indagini: in particolare si ricordano quelle dell'antidroga, con un centinaio di arresti e diversi sequestri di sostanze stupefacenti. Attenzione a gravi fatti di sangue, omicidi e tentati omicidi con arresti e denunce, come per l’uccisione efferata di una donna per mano del marito a Serramanna nel 2020 e l'assassinio di un uomo freddato a colpi di fucile a Gesturi nel 2022, agguato di matrice criminale locale. Ha poi prestato attenzione al contrasto e alla prevenzione delle truffe ai danni degli anziani, alle violenze e ai maltrattamenti sui minori, nonché all'individuazione degli autori di rapine a esercizi commerciali.

Significativa nel 2021 l'individuazione dei partecipanti a una rapina a mano armata in villa a Serramanna e, grazie a un campione biologico, l'arresto su ordine di custodia cautelare del principale indagato - uomo di spicco della criminalità isolana - catturato a Siniscola con un'operazione dell'Arma di Sanluri con lo squadrone cc cacciatori di Sardegna.

Di rilievo il coordinamento delle indagini che hanno portato alla cattura su ordine dell'autorità giudiziaria di Cagliari di un soggetto indagato dall'Arma di Villasor nel 2023 per aver segregato, ridotto in schiavitù, seviziato e torturato per anni un servo pastore in un ovile masseria.

