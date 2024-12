Niente Tari per cinque anni. E Imu ridotta del 50% per lo stesso periodo. Provvedimenti che valgono per le nuove attività commerciali e artigianali ma anche per quelle già esistenti. Sono gli strumenti scelti dal Comune di Sanluri per rivitalizzare il suo centro storico.

La cittadina del Medio Campidano «si trasforma in un laboratorio di rinascita urbana, puntando con decisione sulla valorizzazione del suo centro storico», si legge in una nota del Municipio. Con una delibera approvata nei giorni scorsi, «l’amministrazione lancia un messaggio chiaro: il futuro delle comunità passa dal ritorno alla vita nei centri cittadini».

Il sindaco Alberto Urpi spiega che «si parla tanto di rilancio dei centri storici, ma servono i fatti più delle parole. Questa è la nostra risposta concreta: un aiuto tangibile per chi decide di investire nella Sanluri che guarda al domani, mantenendo viva la tradizione e la bellezza del nostro centro di antica formazione».

Sanluri vorrebbe diventare «un modello per la Sardegna intera. L’obiettivo è fermare lo spopolamento, sostenere le imprese locali e restituire al nostro centro storico il ruolo di cuore pulsante della vita cittadina. È un’iniziativa che, come consigliere regionale, spero possa essere replicata a livello regionale. Immaginiamo cosa potrebbe significare per tutta la Sardegna: comunità più vive, centri storici rinati e un’economia più forte e diffusa».

