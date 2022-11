Un ratto morto è stato trovato nel cortile della scuola primaria di via Paganini a San Gavino e subito sono scattate l'indignazione e la preoccupazione di molti genitori dei piccoli alunni.

Sul ritrovamento con tanto di documentazione fotografica esprimono la loro protesta anche i consiglieri comunali del gruppo misto Stefano Altea e Nicola Orrù: «Abbiamo ricevuto una segnalazione molto imbarazzante, anche se siamo a conoscenza del fatto che si sia già intervenuti in merito, ma evidentemente non è stato sufficiente. Infatti il giardino esterno e quello interno della scuola primaria di via Paganini sono invasi dai topi. Chiediamo come consiglieri comunali e come genitori all’assessore competente e a chi di dovere di intervenire immediatamente».

