Star bene con l’attività fisica e facendo prevenzione.

È questa la finalità del convegno “Ambiente, sport e… diabete”, promosso dall’assessorato all’Ambiente del Comune di San Gavino Monreale, che si svolgerà sabato 3 dicembre dalle 9.30 nella sala Civis in via Roma 104 per promuovere la riflessione sull’interazione tra la qualità ambientale, l'attività fisica e la prevenzione e cura del diabete.

«Per individuare traiettorie comuni di ragionamento e ricerca, - spiega l’assessore Libero Lai - interverranno esperti del settore che illustreranno le loro esperienze professionali quotidiane con lo scopo di condividere le problematiche che il malato di diabete affronta quotidianamente e le soluzioni che possono contribuire alla prevenzione e cura della patologia sempre più diffusa sul territorio regionale».

Ci saranno Stefania Taccori dell’associazione “Ambiente e/è Vita Sardegna”, Raffaella Derai, diabetologa della Asl del Medio Campidano, Valentina Urpi, biologa nutrizionista, Francesco Marcello, docente di Scienze motorie e Claudia Pinna, azzurra dell'atletica leggera cresciuta sportivamente a San Gavino.

L’evento, coordinato da Ambiente e/è Vita Sardegna, è stato realizzato in collaborazione con ASI e ASSEM, col patrocinio della SID, Società Italiana di Diabetologia, e dell’OSDI, Operatori Sanitari di Diabetologia Italiani. «Momento centrale dell'evento sarà la passeggiata al parco comunale Rolandi, preceduta e seguita dalle misurazioni della glicemia eseguite dagli operatori dell’OSDI della Asl del Medio Campidano. Con questo approccio esperienziale, si darà immediata evidenza di quanto l’attività fisica incida sulla salute dei diabetici e non solo».

