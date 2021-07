San Gavino piange l’ottava vittima di coronavirus. È deceduto un 71enne del paese stimato e benvoluto da tutti. Una notizia che riporta la comunità nel dolore vissuto dall’inizio della pandemia per la morte di altre sette persone.

Così si ripiomba nell’incubo Covid-19 come emerge dal bollettino di aggiornamento dell’amministrazione comunale diffuso ieri a tarda sera. Lo rimarca il sindaco Carlo Tomasi: “Attualmente ci sono 20 persone positive: due in meno rispetto al giorno precedente, ma una delle persone ricoverate con sintomi purtroppo è deceduta e rimane un’altra persona in ospedale con sintomi. Vista la situazione molto delicata invito alla massima attenzione, alla prudenza e al rispetto delle norme anticontagio. Ricordo che la battaglia contro questo virus è più che mai aperta e solo con un fermo rispetto delle regole che le istituzioni ci impartiscono e con i vaccini, ne usciremo vincitori’.

A San Gavino alcune settimane fa i contagi si erano azzerati, ma di recente si sono registrati diversi nuovi casi. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono stati 195: i guariti sono 167, vi sono venti positivi mentre sono otto le persone decedute. “Al momento – conclude Carlo Tomasi – ci sono 18 persone in quarantena”.

Il sindaco di San Gavino Monreale Carlo Tomasi (foto Pittau)

