San Gavino Monreale si fa più bello e accogliente con la creazione di aiuole nel cuore del centro cittadino ma anche in periferia. Così via Piave si è colorata e ravvivata grazie alla presenza di fiori appena piantumati e anche altre piazze saranno rimesse a nuovo e saranno fruibili a tutti i cittadini.

Lo evidenzia l’assessore all’Arredo urbano Libero Lai: «Vogliamo riqualificare alcuni spazi urbani e renderli fruibili per i cittadini, anche attraverso l’allestimento di aree attrezzate per i giochi e l’attività fisica all’aperto. Gli interventi riguarderanno diversi siti in ambito urbano per i quali si prevedono delle differenti azioni di riqualificazione».

«Verranno effettuate potature e sfoltimento degli arbusti a cui seguirà un incremento di specie vegetali cespugliose, la creazione di percorsi e definizione aree fitness – continua -. Inoltre verranno inseriti elementi di arredo urbano, punti d'acqua, cartellonistica e illuminazione. Ricordo che è in corso il bando ‘adotta un'aiuola’: i cittadini possono prendere in affido uno spazio verde e contribuire alla manutenzione di alcune aree verdi. Così le piazze prima degradate potranno essere di nuovo luogo di incontro e di svago anche con aree attrezzate per bambini o per l’attività fisica all’aperto. Ad esempio l’area tra via degli Ulivi e via Convento ha visto la potatura degli alberi e a breve saranno sistemati gli attrezzi per il fitness proprio a ridosso degli impianti sportivi della pista di atletica e del campo sportivo ‘Santa Lucia’».

