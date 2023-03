Lunedì sera la rapina nella farmacia Santa Teresa del Bambin Gesù a San Gavino Monreale. Ma la sua latitanza non è durata tanto: ieri, intorno alle 17, è stato rintracciato dai Carabinieri.

Nel corso delle indagini i militari hanno fermato un 22enne di Monserrato, già noto alle Forze dell'ordine. I sospetti erano caduti su di lui dopo che i Carabinieri di Villacidro e di San Gavino hanno visionato il video registrato dall'impianto di sorveglianza dell’esercizio commerciale. Il filmato mostra il giovane che con grande nervosismo, punta la pistola (poi risultata essere un'arma giocattolo) contro le tre farmaciste terrorizzate, accanendosi contro di loro per circa un minuto e mezzo.

Nella successiva perquisizione domiciliare non è stato trovato l’abbigliamento indossato dal ragazzo nel momento della rapina (una tuta da ginnastica nera e bianca) ma sono state però rinvenute le scarpe sportive, di una nota marca, ben visibili nel video incriminato.

Le ricerche si sono estese anche nel circondario, dove i militari – in un campo a ridosso dell’abitazione – hanno trovato i vestiti e la refurtiva. Messo alle strette, il ragazzo ha deciso di collaborare, aiutando i militari a trovare anche la pistola (finta, ma priva del tappo rosso) usata per minacciare le farmaciste. Il giovane è stato denunciato per rapina aggravata.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata