Una solenne cerimonia per la consegna delle targhe di valore al merito ai familiari dei caduti sangavinesi della Marina che hanno perso la vita durante la Seconda guerra mondiale. Per l’occasione erano presenti tutti i componenti dell’associazione marinai d’Italia di San Gavino Monreale, che hanno festeggiato la solennità di santa Barbara mentre le targhe sono state consegnate ai parenti dei caduti.

«Uno dei componenti dell’associazione dei marinai – spiega l’assessora alla cultura Silvia Mamusa -, Graziano Marras, ha seguito personalmente l'attività di ricerca dei caduti con il coinvolgimento dei parenti a cui sono state consegnate le targhe in ricordo di Severino Meloni, Gervasio Cossu, Chiaro Mancosu, Agostino Muru, Nello Senis ed Ezio Virdis. Il loro ricordo resterà nella memoria della nostra comunità».

Un momento della cerimonia (foto Pittau)

I componenti dell’associazione dei marinai di San Gavino si sono ritrovati nella loro storica sede di via Convento per poi raggiungere la chiesa di Santa Chiara dove è stata celebrata la messa. Al termine della funzione religiosa i marinai in corteo, seguiti dalle autorità civili e militari, hanno deposto in piazza Cesare Battisti una corona d'alloro dedicata a tutti i caduti della Marina. Alla cerimonia hanno partecipato anche il vicesindaco Nicola Ennas e l’assessore Libero Lai.

I marinai dell’associazione sangavinese sono sempre presenti in occasione di importanti eventi in ricordo dei caduti come è successo anche il 4 novembre in cui sono stati ricordati i soldati sangavinesi deceduti nei due conflitti mondiali. «È stato un onore – rimarca il vicesindaco Nicola Ennas – aver reso partecipi con il pensiero i soci che ci hanno lasciato in questo tempo».

