Ha avuto una grande partecipazione la “tombolata delle ghiande” che è svolta a San Gavino Monreale e che ha permesso di raccogliere fondi per la casa di accoglienza Lions per malati oncologici di Cagliari e per altre attività benefiche.

Dopo alcuni anni di sospensione causa Covid 19, il Lions Club Villacidro Medio Campidano ha potuto nuovamente organizzare uno dei suoi service più qualificanti a scopo di beneficenza. «Grazie alla generosità dei nostri numerosi sponsor – spiegano i volontari del sodalizio presieduto da Marco Cherchi - abbiamo potuto mettere in palio una buona quantità di premi. Alla tombolata hanno partecipato centodieci persone in un clima di allegra distensione, all’insegna del principio per cui non è tanto importante vincere quanto contribuire ad un’opera di bene. Era presente anche un folto gruppo di soci Lions di vari club della Sardegna. Ancora un grazie di cuore ai partecipanti, e un arrivederci tra un anno alla prossima tombolata».

