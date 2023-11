Il pronto soccorso dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino non chiude, ma resterà aperto 24 ore su 24.

La fumata bianca è arrivata nel corso di un incontro tra i sindaci dei Comuni dei Distretti Sanitari di Guspini e Sanluri con l’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria, nella sede della Asl di Sanluri.

Nell’occasione, spiega una nota, Doria ha chiarito che assieme alla dirigenza della Asl sono state trovate «soluzioni» che consentono al Ps di rimanere attivo H24, precisando che le «soluzioni temporanee messe in campo diverranno definitive in attesa della conclusione dei nuovi concorsi per il reclutamento di nuovi medici».

Dopo il faccia a faccia, i primi cittadini dei Comuni interessati hanno espresso «soddisfazione per il risultato raggiunto», evidenziando però la necessità di individuare «strategie preventive per evitare che queste situazioni di precarietà si verifichino nel prossimo futuro».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata