La Pro Loco apre le porte ai volontari e in particolare a forze nuove per potersi rendere ancora più utile alla comunità con l’organizzazione di iniziative di carattere sociale, culturale e turistico.

Così è aperta la nuova campagna di tesseramento soci destinata a persone e associazioni. Lo rimarca la dinamica presidente Antonella Caboni: «Abbiamo bisogno di aiuto per essere a servizio della comunità e ci rivolgiamo a tutti i soci degli anni passati e anche a chi non si è mai avvicinato al mondo della Pro Loco e ha voglia collaborare con noi per dare energie nuove al nostro paese».

Questo sodalizio ha messo in campo tutta l’esperienza e l’amore per il paese nell’organizzazione del carnevale cittadino con bellissime sfilate di carri allegorici ma anche appuntamenti di festa destinati alle famiglie e la scorsa estate la Pro Loco è stata onnipresente e anche di recente ha organizzato la manifestazione della calza della Befana più lunga della Sardegna: «L'invito ad aiutarci – aggiunge Antonella Caboni – è esteso anche ad associazioni e attività produttive, che potranno usufruire gratuitamente della nostra piattaforma online per farsi conoscere e dare visibilità alle proprie iniziative. Siamo sempre disponibili nella sede della Pro Loco in piazza della Resistenza dalle 17:30 alle 19, dal lunedì al venerdì. Quest’anno siamo riusciti ad organizzare ben due sfilate di carri allegorici e finalmente siamo tornati alla normalità. La gente aveva una gran voglia di divertirsi».

