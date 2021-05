Questa mattina è stato inaugurato l'hub vaccinale di San Gavino Monreale nel capannone che si trova nel piazzale Falcone e Borsellino. Da oggi verranno effettuati circa mille vaccini al giorno per tutta la popolazione del territorio.

"Per attivare questo centro vaccinale - spiega il sindaco Carlo Tomasi - è stato necessario il contributo di tanti, vogliamo ricordare in primis gli uffici comunali e gli operai delle cooperative che in un lasso di tempo brevissimo sono intervenuti per rendere idonea la struttura con gli scivoli, la messa in sicurezza sulla copertura, l'impianto elettrico e il segnale internet per i computer, la sistemazione dei bagni. Tutto questo per dare il proprio contributo al superamento dell'emergenza Covid 19 per tornare quanto prima alla normalità”.

L'obiettivo di tutti è una forte accelerazione delle vaccinazioni della popolazione del Medio Campidano e il nuovo hub favorirà notevolmente l'aumento del ritmo dell'azione sanitaria.

