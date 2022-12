Dopo otto anni alla guida del sindacato Flai Cgil, Gabriele Virdis, giunto a fine mandato, lascia il ruolo di segretario generale della Flai Cgil della Sardegna Sud Occidentale.

Il segretario uscente ha svolto un ottimo lavoro con passione, entusiasmo e determinazione in numerose battaglie in difesa dei diritti dei lavoratori e dei più deboli. Gabriele Virdis lascia la guida della categoria ma continuerà a svolgere il suo incarico nella Segreteria CGIL SSO pronto ad affrontare nuove sfide e nuove battaglie a difesa del territorio.

Il nuovo segretario è Giuseppe Pitzalis, villacidrese di 59 anni ed è stato eletto all’unanimità come nuovo segretario della Flai Cgil della Sardegna Sud Occidentale.

Il congresso si è svolto a San Gavino nel ristorante Santa Lucia, in località Nuraci, alla presenza dei delegati eletti nelle assemblee congressuali che si sono svolte nei mesi di ottobre e novembre, del segretario CGIL SSO Franco Bardi, di Silvia Gualardi – segretaria FLAI CGIL nazionale e Valentina Marci – neo eletta segretaria Flai Cagliari. La relazione del segretario uscente Gabriele Virdis ha dato avvio ai lavori congressuali: tra i temi affrontati la pandemia, la lotta al precariato, il rilancio del settore agroalimentare, lo sviluppo del territorio, il passaggio dei forestali alla categoria della funzione pubblica e le vertenze aperte a livello regionale e territoriale tra le quali la crisi della 3 A, della Portovesme srl e del comparto sanitario.

Delegati e ospiti si sono confrontati per discutere le linee programmatiche dei prossimi quattro anni e per eleggere il futuro gruppo dirigente locale sviluppando un dibattito vivo e partecipato: un percorso democratico che rafforza la categoria provinciale e tutta la CGIL.

Nel corso del dibattito sono intervenuti il sindaco di San Gavino Monreale Carlo Tomasi, l'onorevole Rossella Pinna, Tore Malloci e Sergio Zedda per lo SPI CGIL SSO, Gianni Spiga per la FLC CGIL SSO, Emanuele Madeddu per la FILCTEM CGIL SSO, Aldo Manca per la FILCTEM CGIL SSO e Salvatore Caddeo per la FP CGIL SSO.

I lavori si sono conclusi con l’espletamento delle procedure congressuali e l’elezione degli organismi dirigenti.

