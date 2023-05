Erbacce e degrado regnano ancora in troppe vie e piazze e lungo la vecchia ferrovia.

Succede a San Gavino e in molti marciapiedi è quasi impossibile passare a piedi o con un passeggino. In particolare aumenta di giorno in giorno il degrado della vecchia stazione: le erbacce e i rifiuti riprendono il sopravvento e coprono quello che rimane della lunga vecchia strada ferrata.

Ora con l’aumento delle temperature ci sarà la ricomparsa delle zecche mentre i roditori possono agire indisturbati a ridosso delle abitazioni. Degrado anche in diversi parchi come nella nuova area verde di via degli Ulivi con l’erba alta che copre quasi le panchine.

Una situazione vergognosa per il consigliere del gruppo misto Stefano Altea: «Non è tollerabile una situazione del genere. Ogni anno si ripresenta puntuale il problema del decoro urbano e delle erbacce che infestano le vie e le piazze del paese».

