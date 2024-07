A San Gavino Monreale ormai ogni occasione è buona per far festa e il divertimento non conosce stagioni. Così più di 2 mila persone hanno sfidato il caldo afoso e l’umidità di questi giorni per partecipare alla terza edizione del carnevale estivo organizzata da Pro Loco e Comune.

Poco dopo le 19 via Roma, la strada principale del paese, è stata invasa da un fiume colorato di maschere che hanno seguito i carri della musica dei gruppi Fibra Ottica e Rewind Carnival. Durante il percorso in piazza della Resistenza la Pro Loco ha omaggiato i tanti partecipanti con la distribuzione gratuita di oltre mille frittelle (i fatti fritti) come rimarca la dinamica presidente Antonella Caboni, 75 anni: «Il carnevale estivo è ormai diventato la festa di tutti e siamo contenti della grande partecipazione che ci proietta verso la prossima edizione della tradizionale sfilata dei carri. Come Pro Loco abbiamo dato volentieri il nostro contributo organizzativo in questa occasione come nelle precedenti edizioni del carnevale sangavinese, che costituisce un grande momento di incontro per i piccoli, per i giovani ma anche per le persone più grandi perché il divertimento non ha età».

A San Gavino Monreale la voglia di mascherarsi è comune a tutte le generazioni e fa parte della voglia di evadere dalla quotidianità con abiti colorati, musica e balli come rimarca l’assessore alla cultura Riccardo Pinna, 48 anni: «Il Carnevale fa parte del Dna della comunità sangavinese. Maschere e spettatori hanno vissuto una serata di sano divertimento all’insegna dell’allegria. Dietro il carnevale c’è un lungo lavoro di preparazione dei carri allegorici in cartapesta, frutto della maestria e dell’ingegno degli artisti locali».

Il corteo ha attraversato via Villacidro, via degli Ulivi fino ad arrivare nel parcheggio del Convento per la festa finale con musica e balli. Ad animare le strade e a coinvolgere i presenti ci hanno pensato il gruppo sangavinese “Fibra Ottica", che ha proposto il tema “Hawaiian Party” e il gruppo sangavinese “Rewind Carnival” con “Bubbles Fruits Party”.

Ora l’appuntamento per tutti è per la tradizionale edizione del Carnevale sangavinese, che coinvolgerà i carri allegorici di tutto il territorio.

