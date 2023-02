È ormai diventata un punto di riferimento nella vita culturale del paese. Così sono entrate nel vivo le lezioni e i tanti laboratori portati avanti dall’Università della Terza Età del Monreale che ha la sua sede al primo piano dell’edificio di via Fermi 11.

Dopo il periodo della pandemia si è registrato un vero e proprio boom di iscritti (circa 150) che affollano le lezioni di un sodalizio, presieduto dal professor Salvatore Manno, che regala gratuitamente cultura e momenti di incontro a tantissimi cittadini.

I corsi e i laboratori sono tantissimi come quello di inglese che si svolge ogni martedì e quello di spagnolo il giovedì. In più c’è il corso annuale di ballo sardo e il laboratorio di recupero del libro antico. Non mancano le visite guidate ed ora sabato 4 i volontari dell’Università della Terza Età andranno a Masullas a visitare il geomuseo sul monte Arci. L’Università del Monreale è al suo 16esimo anno di attività come ricorda il presidente Salvatore Manno

