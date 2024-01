Incidente questa mattina, intorno alle 6, sulla strada statale 197 in territorio di San Gavino Monreale. Per cause ancora da accertare una macchina, una Marea Station Wagon, è finita sulla rotatoria che costeggia il cimitero di San Gavino Monreale.

Per fortuna il conducente di Villacidro non ha riportato ferite, ma è stato portato in maniera precauzionale per accertamenti all’ospedale di San Gavino Monreale.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Villacidro e una pattuglia di Sardara che hanno contribuito a riportare la circolazione alla normalità per evitare altri incidenti vista l’oscurità dell’ora. Ora resta da ricostruire la dinamica dell’incidente in una Statale costellata di incidenti spesso mortali.

© Riproduzione riservata