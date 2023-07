Ha avuto un boom di adesioni il campo estivo organizzato dall’assessorato ai servizi sociali del Comune di San Gavino Monreale per i bambini e per i ragazzi del paese. Si tratta di un’importante iniziativa di aggregazione e socializzazione per i più giovani in un periodo in cui, finite le lezioni tra i banchi, per molte famiglie in estate diventa problematica la gestione dei figli con la conciliazione degli impegni di lavoro.

In prima linea c’è l’assessore alle Politiche sociali Bebo Casu: «Abbiamo iniziato il centro estivo che sarà aperto sino al 29. I bambini iscritti sono 180 dei quali 46 della fascia scuola dell'infanzia, 98 della primaria e 36 della secondaria di primo grado. Le attività si svolgono in via Fermi, sia nella pineta che nell'androne e nella piscina dello Sporting club. Per i bambini dell'infanzia e della primaria sono previsti tre momenti in pineta e uno in piscina, per i più grandi due pomeriggi in piscina. Siamo contenti dell'elevato numero di iscritti, 180, è un record mai avuto in passato e a conferma dell'importanza del servizio, per il quale l'amministrazione investe oltre 30mila euro».

Per avere le giuste condizioni di accoglienza in via Fermi in queste settimane si stanno facendo importanti lavori sia nella pineta che all'interno dell’edificio. «Ora – aggiunge l’assessore Bebo Casu - l’ex scuola primaria diventa operativa come nuovo centro di aggregazione. Le attività sono portate avanti dagli educatori e animatori della cooperativa Alfabeta. Vogliamo offrire un servizio indispensabile per tante famiglie in cui i genitori lavorano, ma non solo per loro».

Le attività si svolgono la mattina anche nella pineta di via Monteverdi e il pomeriggio nella piscina dello Sporting Club.

© Riproduzione riservata