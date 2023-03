Recuperare gli spazi verdi o poco curati all’interno del paese e nelle aree periferiche.

Con questa finalità l’assessore all’arredo urbano Libero Lai ha elaborato un progetto per sistemare diverse aree della cittadina che saranno così rese fruibili ai cittadini come spazi di incontro per fare due chiacchiere all’aria aperta e delle passeggiate tra un’area verde e l’altra.

Così a pochi passi da via Roma si è colorata di fiori l’area di via Piave mentre sono terminati i lavori dell’area verde di via degli Ulivi, che si trova a pochi metri dal campo sportivo e dalla pista di atletica:

