Il comune di Samassi ha ottenuto il finanziamento regionale del valore di 634.400 per il rifacimento dell’impiantistica sportiva. «Siamo particolarmente soddisfatti, - spiega Giacomo Onnis, 42 anni, vicesindaco di Samassi - di aver ottenuto questo importante finanziamento per il nostro principale polo sportivo, cercato e voluto fortemente dall'amministrazione comunale sia per venire incontro alle esigenze delle associazioni sportive, sia per rendere più moderno, sicuro e funzionale l'impianto di via Togliatti».

Il progetto del comune, nella graduatoria presentata qualche giorno fa per i comuni fino a 5.000 abitanti, risulta uno tra i primi premiati.

«Gli interventi, - prosegue Onnis - previsti dal progetto finanziato dall'assessorato regionale allo sport andranno a completare la riqualificazione avviata negli ultimi anni in cui sono stati realizzati la nuova pista di atletica leggera e il nuovo campetto polivalente, oltre all'installazione dei nuovi fari al LED nelle torri faro, dei nuovi cancelli in tutti gli ingressi principali e laterali al campo e infine l'impermeabilizzazione della tribuna», conclude Onnis.

