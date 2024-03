A fuoco il tetto fotovoltaico di un’azienda agricola a Samassi.

L’indendio è avvenuto nel pomeriggio, alle 15.30 è intervenuta sul posto una squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Sanluri con il supporto di un’autobotte.

L’intervento immediato ha consentito di limitare i danni solo a parte della struttura e alle attrezzature e al fieno che si trovavano sotto la copertura interessata dalle fiamme.

Una volta spento l’incendio, sono iniziati gli accertamenti per determinare le cause. Non escluso un guasto elettrico.

