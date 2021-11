Pensava di rispondere a messaggi che arrivavano dalla banca. In realtà a mandarglieli era un truffatore in cerca di denaro.

Malcapitata protagonista della vicenda, un’insegnante di San Gavino Monreale, che si è vista svuotare il conto di circa 10mila euro.

Dopo la denuncia presentata ai carabinieri, sono iniziate le indagini di questi ultimi che hanno infine scoperto il modus operandi del truffatore, un 31enne nigeriano residente a Ivrea, già noto alle forze dell'ordine.

L’uomo aveva contattato la donna tramite sms, con un falso numero ufficiale di un istituto bancario, spacciandosi per un operatore autorizzato. Le aveva così chiesto le credenziali di accesso al sistema di home banking per risolvere alcuni problemi che avevano portato a presunti prelievi non autorizzati dal canto. Lo sconosciuto le aveva poi proposto di effettuare alcune alcune “transazioni di storno" tramite autorizzazioni inviate via sms in maniera che la donna potesse recuperare il presunto denaro perduto. In realtà la vittima, così facendo, ha autorizzato bonifici istantanei su una carta prepagata per migliaia di euro.

Una volta rintracciato e identificato dai militari, l’uomo è stato denunciato per truffa.

