Denunciato per furto aggravato e continuato.

Nei guai, a Guspini, un 42enne del posto, disoccupato, attualmente detenuto nella casa circondariale di Uta.

Le indagini condotte dai carabinieri hanno permesso di accertare che l’uomo, il 19 ottobre dell’anno scorso, dopo aver forzato una finestra era entrato in un negozio di ortofrutta di via Cagliari da dove aveva prelevato 170 euro e due profumi del valore di 100 euro.

Non solo: in un’abitazione della stessa strada si era appropriato di una fotocamera Nikon e dall’edicola poco distante aveva portato via 50 euro di fondo casa.

Nel corso dei sopralluoghi, i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Villacidro avevano repertato delle tracce biologiche. A seguito dei riscontri di laboratorio eseguiti dal RIS di Cagliari, è recentemente emerso che quel profilo genetico corrispondesse a quello del denunciato, il cui DNA era stato campionato in occasione del suo ingresso in carcere.

I militari, intanto, avevano raccolto dichiarazioni testimoniali circa la presenza del 42enne in via Cagliari al momento dei furti e avevano anche sequestrato un paio di scarpe trovate nel cortile comune degli immobili, risultate poi essere di proprietà dell’autore dei tre furti.

(Unioneonline/s.s.)

