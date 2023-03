È stato denunciato a piede libero per truffa aggravata ai danni di un 24enne di Villacidro. L’autore del raggiro è un 22enne napoletano residente a Sant’Anastasia. Il giovane, come ricostruito dai carabinieri del centro del Medio Campidano, ha contattato – con intervento di un’altra persona al momento non identificata – la propria vittima e si è presentato come operatore bancario. Al villacidrese ha spiegato che sul suo conto corrente erano presenti movimenti “anomali” che necessitavano di una verifica. Il sardo è caduto nel tranello e ha fornito le credenziali di accesso al conto. Questo ha permesso al truffatore di impossessarsi, con un bonifico bancario a lui riferibile, di 1.626 euro.

