È salito sul tetto di casa per fare alcune riparazioni ma ha perso l’equilibrio o è inciampato ed è precipitato di sotto. Una tragedia avvenuta questa mattina a Sanluri costata la vita a un 94enne.

Il pensionato, intorno alle 10, era nell’abitazione con la moglie e la badante di quest’ultima (la donna ha dei problemi di deambulazione): ha avviato il pranzo e poi è andato sul tetto per qualche lavoretto. Non è chiaro cosa sia accaduto, fatto sta che il pensionato ha fatto un volo di diversi metri finendo sul terreno sottostante.

Immediata la richiesta dei soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che non ha potuto far niente per salvare la vita dell’anziano, e anche i carabinieri di Sanluri.

(Unioneonline/s.s.)

