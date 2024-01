È ricoverato in gravi condizioni al Brotzu di Cagliari l’uomo che è rimasto ferito a seguito di un incidente avvenuto a Tuili.

Il 57enne, da quanto ricostruito, è caduto da un ponticello in legno che aveva realizzato abusivamente per raggiungere la sua abitazione in campagna. Soccorso, è stato trasferito con l’elisoccorso in ospedale in codice rosso per un serio trauma cranico. Ora è in prognosi riservata.

Il ponte attraversava il rio Corretto, in località Sa Serra. L’uomo è precipitato per diversi metri atterrando sul cemento vicino all’alveo del torrente.

Sul posto i vigili del fuoco e il personale del 118.

