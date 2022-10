Attimi di paura per una cagnolina randagia che è stata avvelenata a Sanluri Stato. L’ingrediente letale, la metaldeide, si trovava all’interno delle polpette di carne lasciate in Piazza Demontis, luogo dove sosta abitualmente la cagnolina.

Fortunatamente, una residente del posto è prontamente intervenuta per soccorrerla, accorgendosi che qualcosa non andava: “Mi trovavo lì e ha iniziato a comportarsi in modo anomalo, l’ho vista tremare in modo strano e allora ho deciso di caricarla in macchina e portarla dal veterinario che, nonostante fosse tarda sera, era ancora in studio”.

Lì la scoperta: i sintomi, tra cui vomito e ipertermia, corrispondono a quelli di avvelenamento dal noto lumachicida. Dopo il fatto, la residente ha avvertito i vigili urbani e la Asl di Sanluri, dove ha portato le polpette rinvenute per avviare il protocollo di analisi.

Salva per un soffio, la cagnolina è tornata a Sanluri Stato, dove riceve le cure di alcuni abitanti del posto che sperano possa presto trovare qualcuno che la adotti e la porti in una casa sicura.

