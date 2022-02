Un 74enne di Villacidro, agricoltore, è stato denunciato a piede libero per lesioni personali e violenza privata. L’uomo, secondo quanto accertato dai militari, il 29 giugno scorso era in un terreno in località Monte Margiani e aveva picchiato un operaio che lavorava per un’altra azienda. Aveva inoltre tentato di ferirlo con una forbice da potatura e gli aveva versato addosso un liquido biancastro che gli aveva causato lesioni curate poi al pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino Monreale.

In seguito la vittima dell’aggressione, un 49enne, aveva raccontato tutto ai carabinieri con un’apposita querela, cosa che aveva dato il via alle indagini.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata