Disavventura per un 24enne disoccupato di Pabillonis.

Il giovane aveva messo in vendita su Facebook un iPhone 12 pro per 500 euro.

Era stato contattato da un 37enne di Sinnai, noto alle forze dell’ordine, che aveva chiesto di poter pagare con un bonifico Money Tranfer. Dopo avergli inviato copia del bonifico, ha incontrato la vittima a Cagliari in via Roma per la consegna del telefono.

Il bonifico però tardava ad entrare e così il giovane ha chiamato i carabinieri che hanno ricostruito quanto accaduto.

Il truffatore aveva abilmente realizzato un documento fasullo: quel pagamento non era mai partito.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata