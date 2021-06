E’ riuscito a salvare due ragazze che rischiavano di annegare. Ma poi, forse per la fatica, è stato colto da malore e purtroppo inutili sono stati i soccorsi.

La tragedia questo pomeriggio sulla spiaggia della Marina di Arbus. La vittima è un uomo di circa 65 anni.

Secondo quanto raccontato da testimoni alla scena, l’uomo ha visto le due giovani in balìa delle onde e non ha esitato a tuffarsi in acqua – in uno dei litorali più pericolosi dell’Isola – sottraendole al mare impetuoso. Poi si è accasciato, sfinito, e ha perso i sensi.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i soccorritori del 118, con anche un elicottero. Ma i tentativi di rianimare l’uomo non sono purtroppo andati a buon fine e l’uomo è deceduto.

