Oltre 50 grammi di cocaina e altro varie materiale sono stati sequestrati a un 52enne residente nelle campagne di Villacidro che è stato arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. I carabinieri lo tenevano d’occhio da tempo e ieri è scattata la perquisizione insieme ai colleghi dello squadrone eliportato "Cacciatori di Sardegna" e a un’unità cinofila antidroga dello stesso reparto.

L’uomo, che è anche percettore del reddito di cittadinanza – del quale verrà proposta la deroga – nonostante fosse sottoposto al regime dell’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato trovato in possesso di 44 involucri termosaldati contenenti complessivamente 52,81 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, un telefono cellulare, una "fototrappola" utilizzata per verificare eventuali presenze indesiderate, appunti espliciti sulla sua attività e materiale vario riconducibili all'attività di spaccio.

Proprio la fototrappola ha rappresentato un elemento importantissimo avendo registrato oltre 150 visite notturne da parte di “clienti” che andavano a casa del 52enne per acquistare la droga.

Nell’ambito della stessa operazione, il fratello dell’arrestato, un 48enne, è stato segnalato alla prefettura di Cagliari come assuntore di stupefacenti: aveva con sé una busta con 22 grammi di marijuana, che ha dichiarato essere destinati al suo uso personale.

(Unioneonline/s.s.)

