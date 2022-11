Il sistema delle cassette postali delle zone esterne e rurali al centro abitato di Guspini, installate a Sa Zeppara e nella zona Pip, dovrebbe garantire un servizio di recapito regolare della corrispondenza. Ma da un anno a questa parte ciò non accade più. “Sarà ripristinato o come possiamo ricevere la nostra posta?”, a chiederlo è Gianluca Brodu, un residente, ma il problema è per tutti.

Stando a quanto viene raccontato, in passato, nella corrispondenza era segnato il numero di modulo e di box, aggiunto presumibilmente dal personale delle poste per facilitare il recapito da parte del portalettere, che quindi non doveva andare alla ricerca di ogni singola casa ma depositarlo dentro i box. "Se non ripristinano questo servizio, che creino un'alternativa valida”, dice ancora Brodu.

Per ora i box rimangono vuoti. Ma perché? I cittadini hanno chiesto spiegazioni all’ufficio postale di Guspini e al centro di smistamento di San Gavino Monreale, non ottenendo risposte. Il sindaco Giuseppe De Fanti ha inviato numerose segnalazioni alle poste ma il servizio non è ripreso. Inoltre, queste cassette, nella località Sa Zeppara, versano in uno stato di abbandono e con alcuni sportelli rotti.

I box a Sa Zeppara (foto Scanu)

"La posta degli utenti viene rimandata indietro e ciò sta creando gravi disagi perché all’interno potrebbero esserci atti giudiziari o documenti particolari: in questo periodo si stanno distribuendo, ad esempio, le nuove tessere sanitarie - specifica l’assessora con delega ai rapporti con gli enti terzi Stefania Atzei - il problema esiste e si deve risolvere”.

