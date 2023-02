Amante degli animali, che curava nel suo ambulatorio. Appassionato di meteorologia. E benvoluto dalla sua comunità. Sanluri è in lutto per la morte prematura di Marcello Lampis, il veterinario del paese portato via da una malattia che ha avuto un breve decorso purtroppo fatale.

Sui social si moltiplicano le manifestazioni di cordoglio e di vicinanza, per la moglie Maristella Tinti, che con lui si prendeva cura degli animali di tanti sanluresi.

«Come rappresentante della comunità mi sento di poter esprimere il dolore di tutta Sanluri», dice il sindaco, Alberto Urpi, «Marcello era il veterinario, con l’articolo maiuscolo. Era gentile e generoso, amava gli animali e si faceva amare da tutti». Non si pensava «che la malattia se lo portasse via così rapidamente, così giovane. Oggi è una giornata triste per la nostra comunità», conclude il primo cittadino.

