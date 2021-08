Tre persone sono state denunciate a San Gavino Monreale per truffa aggravata: si tratta di una 21enne napoletana residente a Portici, di una 29enne colombiana residente a Napoli e di un 41enne congolese, anch'egli residente nel capoluogo campano, tutti gravati da precedenti denunce.

I tre, in concorso tra loro e come ricostruito dai carabinieri della stazione locale, hanno ottenuto da un 46enne di San Gavino un bonifico di 1.500 euro per l’invio di un motore d’auto usato che avevano, ingannevolmente, pubblicato online. All’invio dei soldi non è però mai seguita la consegna di quanto pattuito.

Le immagini sono scattate dopo la denuncia del 46enne: i militari sono giunti all’individuazione dei tre grazie anche alla collaborazione dei colleghi partenopei, che hanno accertato chi avesse materialmente percepito il bonifico e chi avesse tenuto i contatti telefonici dopo il primo abboccamento online.

