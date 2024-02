Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto a Sanluri, lungo la Statale 197.

L’uomo era in sella alla sua moto, quando – al km 22+300, in direzione San Gavino – ha tamponato una Land Rover che lo precedeva, rovinando sull’asfalto.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti il 118, i carabinieri di Gausila e gli operatori dell’Anas.

Il centauro è stato soccorso e trasportato in ospedale a San Gavino in codice rosso. Da quanto si apprende ha riportato numerosi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Lungo la statale si sono verificati rallentamenti, con la circolazione rimasta aperta, ma a senso unico alternato.

