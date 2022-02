Un 62enne è stato denunciato ieri a Villacidro in quanto, in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha violentemente minacciato la titolare di un bar che si rifiutava di somministrargli un ulteriore bevanda.

L’uomo ha anche scagliato una bottiglia contro la vetrata del bancone rompendo alcuni bicchieri.

Immediato l’intervento dei carabinieri, cui il 62enne ha inizialmente rifiutato di fornire le proprie generalità.

Trasferito in caserma, è stato identificato e segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per violenza privata, per il danneggiamento compiuto poco prima oltre che per essersi rifiutato di fornire i dati per l’identificazione.

