Otto mezzi della Protezione civile assegnati a sette compagnie barracellari e a un'associazione di Protezione civile. Così l'Unione dei comuni della Marmilla punta alla tutela del territorio e al pronto intervento in situazioni di emergenza.

I mezzi saranno assegnati a Tuili, Gesturi, Lunamatrona, Villanovaforru, Villamar, Siddi e Collinas e al gruppo di Protezione civile "Il Samaritano" di Barumini.

"Quando possiamo tendere la mano ai comuni anche per la tutela dell'ambiente della Marmilla e la lotta agli incendi, ma anche per garantire un'azione immediata a garanzia della sicurezza dei cittadini, l'Unione risponde sempre presente - sottolinea il presidente Marco Pisanu - Cogliamo l'occasione per ringraziare le decine di volontari, che in questi mesi estivi lavoreranno tutti i giorni nei diciotto i comuni della nostra Unione".

L’intervento arriva in concomitanza con il via al servizio antincendio e con i primi roghi, che hanno messo a rischio campi di grano e patrimonio ambientale in diversi paesi. Sono otto i fuoristrada da cinque posti, che rientrano nel parco mezzi, gestito dal servizio di protezione civile dell'Unione.

"Ogni mezzo è dotato di un modulo antincendio da 400 litri, in grado anche di attingere acqua da idranti e da cisterne - spiega Alessio Ortu, responsabile della Protezione civile dell'Unione - inoltre i mezzi sono a trazione integrale 4x4, dunque capaci di percorrere anche terreni scoscesi, e hanno luci di emergenza per interventi notturni".

(Unioneonline/v.l.)

