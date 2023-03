Resti umani saponificati sono stati trovati oggi in mare a Marina di Arbus, località Portu Maga.

A quanto si apprende, il ritrovamento è stato fatto da alcuni pescatori, che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Villacidro.

Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è stato portato al Policlinico di Monserrato dove si cercherà di ricavarne il Dna, cosa che non sarà facile visto che il corpo è stato in parte smembrato dai pesci. Difficile anche risalire alla data della morte e al sesso della vittima.

Per via della saponificazione (il corpo sarebbe rimasto in mare per giorni e giorni) non è stato ancora possibile neanche rilevare il colore della pelle.

