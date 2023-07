Invasione di meduse nel mare di Gutturu Flumini, nella Marina di Arbus.

La segnalazione arriva da una lettrice, Anisoara Anton, che racconta: «Questa mattina ero lì in spiaggia con i miei quattro nipotini in acqua ce n’erano tantissime. Sono sette anni che trascorro le vacanze in Sardegna, ma non ho mai visto una cosa del genere».

«Purtroppo un signore e un bambino non si sono accorti della presenza delle meduse e sono entrati in acqua e quando sono usciti tutti e due avevano un’irritazione estesa alla pelle», prosegue la lettrice.

La signora Anton, poi, fa una constatazione: «I bagnini non avevano megafoni per segnalare ai bagnanti il pericolo, cosa che secondo me sarebbe stata utile per far passare più velocemente la voce della presenza delle meduse».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata