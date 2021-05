Un comportamento sospetto ha spinto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti nei confronti di un 60enne di Las Plassas. I carabinieri già lo conoscevano e ne osservavano i movimenti, quindi hanno deciso di ampliare l’ispezione con una perquisizione domiciliare.

In casa sono stati ritrovati 115 grammi di marijuana in infiorescenze essiccate che sono stati sequestrati e verranno inviati al Ris di Cagliari per le analisi chimiche.

L’uomo è stato denunciato dai militari di Villamar e dai colleghi del Norm di Sanluri per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti.

(Unioneonline/s.s.)

