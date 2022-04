Un cinquantenne e una 47enne di Villacidro sono stati denunciati dai carabinieri, dopo una perquisizione effettuata nell’abitazione di pertinenza dei due, per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti.

I due, entrambi disoccupati e con precedenti denunce a carico, sono stati trovati in possesso di 52 grammi di marijuana contenuti in involucri in cellophane termosaldato, di 17 flaconi di metadone cloridrato da 10 ml ciascuno, non ricompresi nel piano terapeutico predisposto dal SERD di Guspini per la donna, e meticolosamente occultati in diverse parti dell'abitazione. Quanto trovato sarà inviato al RIS di Cagliari per le opportune analisi di laboratorio.

