I carabinieri delle Stazioni di Guspini e Arbus hanno arrestato nella notte, per il reato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, un 19enne del posto.

Il giovane, fermato a seguito di un intervento per schiamazzi notturni, è stato dapprima trovato in possesso di 16 involucri di carta contenenti complessivi 10,10 grammi di marijuana. La conseguente e successiva perquisizione domiciliare ha poi consentito di rinvenire ulteriori 45 grammi di sostanza stupefacente dello stesso tipo, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di 1.440 euro, verosimile provento dell'attività di spaccio.

Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

L'arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto nella mattinata odierna al palazzo di giustizia di Cagliari.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata