Dramma a Villacidro per la morte del 62enne Piermichele Pinna, stroncato da un malore fatale mentre era in servizio all’ecocentro del Comune.

L’uomo, uno dei dipendenti “storici” della struttura, ha prima accusato forti dolori al petto, poi si è accasciato a terra. Inutili i soccorsi, all’arrivo dell’ambulanza per l’uomo non c’è stato nulla da fare. A piangere la sua scomparsa cittadini, amici e colleghi. E l’ex parlamentare Siro Marroccu lo saluta con uno struggente post caricato su Facebook dove racconta l’ultimo incontro con quello che ha definito «compagno da una vita».

«Stamattina mi sono recato all’Isola Ecologica in via Parrocchia a Villacidro per consegnare due sacchetti di rifiuti . Ad accogliermi c'era Piermichele Pinna, con il suo sorriso, la sua ironia, la sua gentilezza, la sua disponibilità, la sua amicizia. Dopo qualche ora la tragica notizia. Mio figlio mi dice: “è morto Pier Michele Pinna”. Pensavo ad un macabro scherzo o ad un errore: non poteva essere vero, ero con lui poco prima. Abbiamo scherzato , abbiamo commentato le ultime vicende politiche e con grande gentilezza mi ha aiutato mentre conferivo i rifiuti! Ora sono a casa a pensare a lui, a quanto sia davvero un passaggio veloce il nostro percorso di vita sulla terra. Chissà che progetti aveva Piermichele per stasera, chissà cosa aveva previsto per questa Pasqua. E invece in pochi attimi tutto si è spento. Addio amico, sono profondamente scosso», si legge nelle righe di Marroccu.

