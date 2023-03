Una giornata all’insegna del buon cibo, del vino e del territorio.

Il 26 marzo torna a Sanluri “Le Stelle in Marmilla”, l’appuntamento con i grandi interpreti della cucina italiana nella cornice della Cantina Su’entu, promosso dalla famiglia Pilloni. La Sardegna brilla più che mai nel firmamento delle stelle Michelin, premiata ben 6 volte nell’ultima edizione edizione della “rossa”. E il numero dei riconoscimenti cresce se si tiene conto degli chef sardi premiati fuori dall’Isola. Con questo spirito l’edizione 2023 ospita Claudio Melis, originario di Gadoni, stellato a Bolzano con il suo “In Viaggio”, e Oliver Piras, originario di Monserrato e stellato a Parigi con “Il Carpaccio”.

Il programma dell’evento si preannuncia ricco e articolato, con l’apertura – alle 11 – delle porte della cantina. Primo appuntamento alle 12 con lo “show cooking” dello chef Claudio Melis che dialogherà con Valeria Pilloni, amministratrice della Su’entu e il giornalista Roberto Sanna de La Nuova Sardegna. Alle 13 in sala degustazione al via lo street food stellato con i piatti realizzati dagli chef Claudio Melis e Oliver Piras. Presente anche il maestro Beppe Vessicchio, musicista, arrangiatore e direttore d'orchestra del Festival di Sanremo che alle 14 guiderà la “degustazione musicale” dei vini della Su’entu e della cantina Musiké, in compagnia dei giornalisti Lara De Luna di La Repubblica e Francesco Bruno Fadda di Spirito Autoctono.

Alle 16 un altro show cooking con lo chef Oliver Piras che dialogherà con Salvatore Pilloni, fondatore di Su’entu e Ivan Paone, direttore de L’Unione Sarda.it. Ultimo appuntamento della giornata alle 17 con “Alla scoperta delle nuove annate di Su’entu” in compagnia di Gianluca Ventroni enologo di Su’entu, Roberta Pilloni responsabile della Cantina e il curatore de la Guida Vini de Il Gambero Rosso, Giuseppe Carrus.

Ad accompagnare la giornata, la Food Hall: i formaggi caprini e pecorini di Argiolas Formaggi, la Birra Puddu, lo Champagne Gaston Cheq, le selezioni di Acquaspiritosa, le leguminose di Marmilla de L’Orto di Gian Piero, il Riso Passiu e i prodotti de L’Orto di Eleonora. A supportare gli chef stellati presenti all’evento, gli studenti più brillanti dell’Istituto Alberghiero “G.B. Tuveri” di Villamar.

«Per noi il lavoro degli chef è fondamentale per promuovere il vino e i prodotti della nostra terra. Quella di domenica sarà una grande festa nella quale oltre al cibo e al vino vogliamo far parlare quanto di bello e buono la Sardegna riesce ad esprimere attraverso i prodotti dell’agroalimentare di qualità», commentano soddisfatti i fratelli Valeria, Roberta e Nicola Pilloni, alla guida dell’azienda fondata dal padre.

(Unioneonline/v.f.)

