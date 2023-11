Spacciandosi per un commerciante di prodotti alimentari di nicchia particolarmente ricercati, è riuscito a ottenere due forniture a Gonnosfanadiga senza però regolare il pagamento.

Nei guai è finito un 68enne di Quartu Sant’Elena, denunciato dai carabinieri di Gonnosfanadiga per truffa aggravata insieme a un 62enne di Fluminimaggiore, guardia particolare giurata, che avrebbe collaborato col primo per portare a termine il raggiro.

Il primo a cadere nel tranello, 3.896 euro è l’importo della truffa, è stato un commerciante di insaccati. La seconda fornitura riguardava invece prodotti tipici della zona, consistenti in olio extravergine di oliva e olive in salamoia per un totale di 1.275 euro, anche in questo caso il pagamento latita da tempo.

La guardia particolare giurata rischia la revoca del porto d'armi.

(Unioneonline/s.s.)

